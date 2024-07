Spaccio litorale la base a Ostia sorvegliata da telecamere e vedette | 9 arresti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 luglio 2024). La Polizia di Stato esegue un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 9 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Tutti i particolari., operazione della Polizia – (ilcorrieredellacitta.com)Due appartamenti da dove tiravano le fila dellosul, a. Una banda organizzata che proteggeva il fortino della droga con sentinelle e, pronte a far scattare l’allarme in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Un indagine, quella che ha portato oggi a sgominare il gruppo (9 gli), iniziata nel febbraio scorso e che ha permesso di stroncare il fiorente business che si era sviluppato in zona.