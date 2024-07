Rugby Quesada annuncia la formazione azzurra contro il Giappone | si ferma Monty Ioane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Domenica 21 luglio alle 07:05 (ora italiana) a Sapporo, nel terzo e ultimo test match del Summer Tour 2024 degli azzurri, l’Italsfiderà il. Gonzalo, Ct della nazionale, ha reso noto lache scenderà in campo in quello che sarà il decimo confronto tra le due nazionali. Non c’è, a causa di un risentimento muscolare. Il tecnico propone un triangolo allargato formato da Capuozzo, Lynagh e Trulla. Conta la coppia di centri con Brex e Menoncello e le chiavi della mediana che saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea assieme a capitan Lamaro si rivede dal primo minuto Vintcent con Lorenzo Cannone numero 8. In seconda linea chance dal primo minuto per Zambonin insieme a Niccolò Cannone, mentre conferme per la prima linea vistaTonga: spazio a Riccioni, Nicotera e Fischetti.