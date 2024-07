Parigi 2024 regolamento pallanuoto | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sullaall’Olimpiade di. Uno degli sport più antichi del programma a cinque cerchi al maschile, sin dalle prime apparizioni nel 1900, mentre si è dovuto aspettare un secolo in più, Sydney 2000, per accogliere anche il torneo femminile. OLIMPIADI: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI IL FORMAT DEI TORNEI Saranno proprio le donne a inaugurare le gare della fase a gironi a partire dal 27 luglio all’Acquatics Centre. Dieci nazionali divise in due gruppi da cinque, accedono ai quarti di finale le prime quattro classificate. Meccanismo simile ma due squadre in più, invece, al maschile: saranno eliminate le ultime due dei raggruppamenti, mentre avanzeranno alla fase a eliminazione diretta le prime quattro.