Olimpiadi Parigi 2024 | saranno due le Regioni italiane non rappresentate ai Giochi

(Di venerdì 19 luglio 2024) In attesa di conoscere il nome della sostituta dell’infortunata Alice Degradi nel volley femminile, considerando gli altri 402 qualificati dell’Italia aiOlimpici di, è possibile stilare una particolare classifica basata sul luogo di nascita degli atleti. Dei 402 azzurri impegnati in Francia, infatti, 366 sono nati in Italia, mentre gli altri 36 all’Estero: per quanto concerne gli atleti nati in Italia,19 delle 21e Province Autonome. A, infatti, non ciazzurri nati in Molise o in Valle d’Aosta. Per distacco la Regione maggiormente rappresentata sarà la Lombardia, con 70 atleti, davanti al Lazio, con 43, mentre sul gradino più basso del podio di questa particolare graduatoria c’è la Toscana, con 38 atleti, di poco davanti al Veneto, quarto a quota 32.