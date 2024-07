Naturalmente Pianoforte sabato la notte di Finardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Partecipare a "" è vivere il Casentino in maniera unica: a Pratovecchio e in tutta la valle sono le note dela scandire le giornate e a guidare le performance di artisti che hanno scelto altri linguaggi per partecipare e raccontare il festival. Intanto, i rioni, si sfidano nell’addobbare (con fiori e altri materiali), una sagoma in legno di une “Borgo Mezzo” diventa così ancora più attraente. Ma, non c’è luogo, anche tra i più defilati, che non abbia un, un concerto, una performance artistica. Fino al 21 luglio, 40 location spettacolari ospiteranno tutti gli eventi in programma. Così, immersi nei suggestivi borghi, castelli, monasteri e vigneti della valle si scopre la magia di un festival che fonde musica, pittura, fotografia e letteratura, valorizzando ogni angolo di questo splendido territorio.