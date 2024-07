Milioni di pesci morti in putrefazione galleggiano nel fiume Piracicaba | Uccisi da uno scarico illegale di rifiuti industriali tossici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Migliaia, anzi,disonoa causa di un presunto sversamentodinelle acque deldove vivevano. E’ un disastro ambientale in piena regola quello che ha colpito il, nello stato di San Paolo in Brasile: le autorità locali e i pubblici ministeri hanno stimato che tra le 10 e le 20 tonnellate disonoa causa delloirregolare di acque reflue provenienti da una vicina fabbrica di zucchero ed etanolo dell’azienda Estiva di Sao Jose, che hanno raggiunto un ruscello affluente del. Le prime segnalazioni di una forte puzza proveniente dalsono arrivate il 7 luglio, e l’agenzia ambientale statale brasiliana (CETESB) ha prontamente chiesto alla centrale idroelettrica di Salto Grande di aumentare il flusso d’acqua per diluire l’inquinamento e favorire il deflusso dei cadaveri.