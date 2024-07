MASSIMO RANIERI in Piazza Patriarcato ad Aquileia il 4 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni Ancora in volo”, andato in onda a fine maggio 2023 in due puntate del venerdì in prima serata su Raiuno, e dopo la fiction Mediaset “La voce che hai dentro”,, cantautore fra i più amati, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, torna in tour con un calendario ricco di appuntamenti musicali nei teatri più prestigiosi e nelle più esclusive venue estive per un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni di una strepitosa scaletta ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento di fine state è per il prossimo 4, nella splendida