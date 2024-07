Mascali sequestrati oltre 3 Kg di Marijuana e 3 piante di Cannabis Arrestato 41enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) I carabinieri hannoper “resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” unpregiudicato giarrese. Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie relative al pusher e all’ambiente in cui si sarebbe dovuti andare ad operare, gli investigatori hanno pianificato un blitz. All’alba è scattato il blitz dei Carabinieri che, entrati all’interno della casa hanno subito bloccato e messo in sicurezza l’uomo che, sin da subito, ha mostrato evidenti segni di nervosismo, arrivando a strattonare ripetutamente i militari per evitare che entrassero in casa per procedere alla perquisizione. Durante i controlli sono stati trovati all’interno di un automobile alcune scatole di cartone contenenti3 Kg. die, poco distante dal mezzo, ulteriori 3di