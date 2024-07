L’autopsia sul corpo di Leonardo Belladonna morto in piscina | A causa di un trauma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fermo, 19 luglio 2024 – Non è stato un malore a provocare il coma e poi la morte di, il 17enne di Fermo deceduto nella tarda serata di martedì dopo un incidente in. Lo ha stabilitoeffettuata ieri mattina sulla salma del ragazzo. Il 17enne, secondo da quando emerso dall’esame, è deceduto a seguito dei traumi cervicali e nella parte superiore delriportati presumibilmente in un impatto avvenuto all’interno delladella struttura ricettiva in cui si stava svolgendo la festa di compleanno del cugino della vittima. Il medico legale, Alessia Romanelli, e il tossicologo, Rino Froldi, si sono comunque presi 60 giorni per depositare il referto definitivo dell’esame. In questo lasso di tempo dovranno stabilire esattamente cosa sia accaduto esattamente aquel maledetto sabato notte.