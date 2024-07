La Scommessa – Una notte in corsia | il trailer in esclusiva

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024) La– Unain: ilinEcco ilindi La– Unain, il film di Giovanni Dota con Carlo Buccirosso, Lino Musella, Nando Paone. La– Unainè la nuova travolgente dark comedy che sarà presentata in anteprima alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia all’interno delle Notti Veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli autori in accordo con Isola Edipo, e sarà poi nelle sale italiane a partire dal 12 settembre, distribuita da I Wonder Pictures.