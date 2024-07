La ragazza del mare recensione del film con Daisy Ridley | l' incredibile storia vera di Trudy Ederle

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ladi Ladelche racconta l'ed emozionantedi, una delle più grandi sportive di sempre. A interpretarla. Su Disney+. Quando l'Inghilterra stava per giocare la finale degli Europei 2024, gridando per l'ennesima volta il motto "it's going home" (forse sarebbe ora di cambiarlo: è evidente che porti sfortuna), su internet girava il meme del Ken di Ryan Gosling che dice alla Barbie di Margot Robbie come finalmente la nazionale di calcio della terra d'Albione avrebbe vinto il trofeo. Lei prova a dire: "mente la squadra femminile l'ha portata a casa nel 2022", lui risponde: "Non interessa a nessuno". Sotto a quel post moltissimi utenti - uomini ovviamente - di tutto il mondo erano d'accordo nel dire che lo sport