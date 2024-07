Inter scandalo case pio albergo Trivulzio a prezzi dimezzati | c’è anche Marotta!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 luglio 2024), il presidente Giuseppe Marotta è finito nello scandalo per aver usufruito delle case del pio albergo Trivulzio. Giuseppe Marotta è finito al centro di uno scandalo immobiliare. Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sarebbe anche il presidente dell'Inter tra gli inquilini che da diversi anni pagano a Milano un affitto dimezzato al di sotto del valore di mercato per gli immobili del Pio. Per quanto riguarda il numero uno nerazzurro, quest'ultimo starebbe usufruendo di uno stabile da 120 metri quadrati in zona Brera, pagando circa 19 mila euro di affitto all'anno, contro i 42 mila che dovrebbero essere previsti per quella metratura. Non solo Marotta, tra gli altri fruitori di questo beneficio anche Pier Filippo Giuggoli, presidente dell'Unione dei piccoli proprietari.