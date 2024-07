HEXADRIVER annuncia il suo nuovo Horror giapponese

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se HEXADRIVE non vi dice nulla, allora probabilmente conoscerete l’angosciante Silent Hill The Short Message, distribuito come free to play e di breve durata, ma in grado di tenere il giocatore in tensione per l’intera durata. La software house hato l’arrivo nel quarto trimestre del 2025 di una nuova e terrrificante esperienza nota come Niraya Of, prevista per PC su Steam ed Epic Games Store.in uscita nel 2025 Il titolo porterà il giocatore nel paese del sol levante, differenziandosi dai tradizionali giochi, tramite una innovativa meccanica di schivata. Nei panni di un bambino dovrete gestire la propria resistenza, la quale sarà piuttosto limitata, al fine di schivare i pericoli presenti nello scenario.