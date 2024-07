Funerale Michele Raule morto sul Monte Bianco | Sei stato un esempio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bologna, 19 luglio 2024 - Chiesa gremita in piazza Bracci per l’ultimo saluto a, l’ingegnerein un tragico incidente sul, durante una scalata a fini benefici. A centinaia, conoscenti, colleghi e amici si sono radunati nella chiesa di San Lazzaro per dire addio all’uomo dal “grande cuore”. Una comunità in lutto, che si stringe al dolore straziante della famiglia di: la moglie Elisa e i figli giovanissimi Elena, Chiara e Francesco sono in prima fila, insieme con le sorelle e il fratello dell’ingegnere, durante la funzione. Sul feretro, un casco, le corde e una piccozza da alpinismo, simboli della sua passione più grande, oltre a quella di aiutare gli altri. La messa lascia spazio al ricordo di una persona trasparente, buona e genuina. È don Stefano a dare il primo ritratto, come già aveva fatto durante la veglia di martedì sera, di