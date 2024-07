Documenti senza andare a Roma Ambasciata del Ghana in trasferta Subito un record di affluenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Capitale delper una fine settimana. Casalmaggiore da ieri vede la pacifica invasione di ghanesi, alla fine saranno quasi 500, che hanno approfittato del fatto che l’si è trasferita a palazzo Abbaziale, messo a disposizione del parroco, per agevolare i ghanesi che devono rinnovare il passaporto, richiedereper il soggiorno o il ritorno in Patria, chiedere visti o fare altriche, solitamente, sono compito dell’. Che sta a. E fuori palazzo Abbaziale c’è una composta coda che si prevede si esaurirà solo domenica. "La possibilità di poter ottemperare agli obblighi burocratici a Casalmaggiore anziché portarsi a– fa sapere Samuel Appiah, presidente dell’associazione ghanese di Casalmaggiore – è stata colta al volo da moltissime persone, non solo residenti qui o nei dintorni, ma che arrivano da tutta la Lombardia e dall’Emilia.