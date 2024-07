Delusione per gli amanti dei videogiochi | Crash Bandicoot 5 non vedrà la luce

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Brutte notizie per glidella saga di: il quinto sequel di uno dei giochi più amati è stato cancellato La notizia che ha scosso la comunità deiè arrivata come un fulmine a ciel sereno: “5”, il tanto atteso seguito delle avventure del marsupiale più amato dai fan della PlayStation, nonmai la. Nicholas Kole, il character designer e illustratore dietro al successo di “4: It’s About Time”, ha rivelato attraverso un post su X che il progetto per un quinto capitolo è stato cancellato. Sony Playstation 5 -Ansa- Notizie.comNegli ultimi anni, il franchise diaveva vissuto una vera e propria rinascita grazie alla pubblicazione delle rimasterizzazioni dei primi tre titoli e del sequel diretto “4: It’s About Time”. Questi successi avevano riacceso le speranze dei fan per nuove avventure.