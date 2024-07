Cina il Partito comunista annuncia riforme per far ripartire la crescita e ridurre le disuguaglianze In gioco la legittimità della classe dirigente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) ““, “modernizzazione in stile cinese”, “nuove forze produttive” e “giustizia sociale”: sono alcune delle parole chiave contenute nel rapporto del terzo plenum del, la riunione plenaria che ogni cinque anni riunisce i membri del Comitato centrale, uno degli organi decisionali più importanti, per dettare le linee politiche programmatiche per gli anni a venire. Quelle parole sono anche la chiave per farlaeconomica (scesa al 4,7%) e traghettare latra le intemperie di un contesto internazionale sempre più ostile. Con la consapevolezza che senza un modello di sviluppo più sostenibile il gigante asiatico non rischia solo di perdere la competizione per la leadership globale.