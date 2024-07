Charlize Theron fornisce un promettente aggiornamento su The Old Guard 2

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Quando The Old, interpretato da, è uscito su Netflix nel 2020, ha subito riscosso un enorme successo, spingendo lo streamer ad annunciare un sequel. Le riprese di The Old2 si sono concluse nel 2022, ma nonostante il tempo trascorso, manca ancora una data di rilascio ufficiale. Tuttavia,ha recentemente confermato che il sequel sarà disponibile "presto". L'attore ha spiegato che i cambiamenti interni a Netflix e gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori dello scorso anno hanno rallentato il progetto, ma ora i lavori sono ripresi. La star di The Oldha unsul sequelha dichiarato a Variety: "Netflix ha attraversato un bel cambiamento. Siamo rimasti un po' bloccati e la nostra post-produzione si è fermata, credo, dopo cinque settimane.