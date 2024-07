Calciomercato Napoli l' Everton piomba su Lindstrom | i dettagli dell' offerta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 - Il messaggio lo aveva preannunciato Antonio Conte: dopo gli acquisti tocca alle cessioni. Il sogno di tutti in casasarebbe risolvere una volta per tutte l'intrigo internazionale legato a Victor Osimhen. A tal riguardo, dalla sponda del Paris Saint-Germain qualcosa si muove, lasciando presagire che alla fine la prossima meta del nigeriano possa essere proprio quella. L'impressione però è che i tempi non siano ancora maturi, con diverse situazioni da sistemare: su tutte il grosso nodo legato al costo, che i francesi vorrebbero attutire inserendo qualche contropartita tecnica, trovando però il netto muro del club partenopeo. Restando all'attacco, sembra invece in uno stato molto più avanzato la trattativa con l'per Jesper, vicino quindi a chiudere la sua (tutt'altro che memorabile) avventura in azzurro.