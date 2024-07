Cacciano Pd | Cambia il segretario di ‘Noi di Centro’ non lo scriba della casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di GiovanniProvinciale del PD. “Benevento in questi giorni è assurta agli onoricronaca nazionale per due fatti non proprio gradevoli. È la città più cara e più calda d’Italia. Sullo spaventoso incremento del costovita, non posso che condividere le parole allarmate del Gruppo Consiliare del PD unitamente alla richiesta di assumere iniziative ad hoc per monitorare e indagare in maniera incisiva l’inedito e preoccupante fenomeno. Sulla calura record di questi giorni e i connessi pericolosi effetti per gli esseri umani, mi vedo costretto ad intervenire dopo le confuse dichiarazionisegretaria di Noi Di Centro, neo nominata al posto del dimissionario Carmine Agostinelli in predicato di passare armi e bagagli con la Meloni.