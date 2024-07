BlueAnon il complottismo anti-Trump che spopola tra i progressisti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Leonardo Bianchi Il tentato omicidio di Donald, avvenuto lo scorso 13 luglio a Butler (in Pennsylvania), ha generato sin da subito un’immensa qutà di teorie del complotto. Tra ipotesi di “auto-attentato”, speculazioni su fantomatiche messinscene e attribuzioni di responsabilità ad attentatori falsi – su tutti spicca il caso di “Mark Violets”, ossia il giornalista italiano Marco Violi – il campionario è stato davvero vastissimo. Molte tesi infondate sono state avanzate da ambienti repubblicani eiani. Una delle più gettonate implica l’inesistente coinvolgimento di Joe Biden e del Deep State – un’espressione che indica una sorta di «stato profondo» annidato nelle istituzioni statunitensi, molto in voga nel movimento complottista di QAnon – nel tentato assassinio di, descritto come un modo di bloccare il suo ritorno alla Casa Bianca.