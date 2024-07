Benevento ufficiale la quinta cessione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFumata bianca per ladi Alberto Paleari che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Torino con opzione per una ulteriore stagione. La trattativa per l’ormai ex portiere del, di fatto, si era già concretizzata ieri quando tutte le parti in causa avevano raggiunto l’accordo. La società granata era alla ricerca di un vice Milinkovic-Savic e il diesse Vagnati, ex centrocampista del, ha individuato in Paleari un profilo perfetto per ricoprire quel ruolo. L’estremo difensore di Giussano era arrivato in giallorosso nel 2021 dal Genoa e aveva il contratto in scadenza a giugno 2025. Una volta avuta la certezza della mancata volontà deldi prolungare il suo accordo, il procuratore del portiere si è messo all’opera per trovare una soluzione diversa al suo assistito.