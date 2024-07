Alla pineta Fellini di Fregene presentato il libro Silvio Berlusconi e la città ideale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fiumicino, 19 luglio 2024 – Una serata di cultura classica e contemporanea quella proposta ieri sera nelladall’Amministrazione Comunale di Fiumicino per presentare l’ultimodi Francesco Maria Giro, dal titolo “e la” la cui introduzione porta la firma di Antonio Tajani. Relatori dell’evento, moderati dgiornalista Emma Evangelista: il Sindaco Mario Baccini, l’autore dell’opera laureato in filosofia morale e tra le altre cariche, Sottosegretario di Stato ai Beni ed alle Attività culturali del IV ed ultimo governo, l’Assessore Raffaello Biselli ed il Senatore William De Vecchis, . La politica non è stato l’unico argomento toccato nel corso della serata anche se, quando si traccia il profilo digli accenni storici sul suo trascorso di leader di governo sono inevitabili.