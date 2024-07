Alex Perez si presenta | Non vedo l’ora di iniziare Forza Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)è un nuovo giocatore dell’, così come comunicato dal club nerazzurro attraverso una nota ufficiale del club. NUOVA AVVENTURA –pronuncia le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore dell’dopo lazione ufficiale da parte del club. Il nuovo difensore ha parlato attraverso un post pubblicato su Instagram: «Inizia una nuova fase della mia carriera. Sono molto grato per la fiducia che il club mi ha dato e nondicon più entusiasmo che mai.». Non solo Primavera, osservato speciale! DI PROSPETTIVA –Pérez si aggregherà inizialmente alla squadra Primavera, dove avrà l’opportunità di ambientarsi e mostrare le sue qualità.