Achille G Baby K e VillaBanks | Una Notte è il loro singolo estivo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 luglio 2024)K ein realtà sono già attualmente in radio con unahit estiva, ma quest’anno hanno deciso di concedere il bis e di registrare UnadiG. Il comune di Bagheria, città che ha dato i natali adG, sul proprio sito ha addirittura recensito in anteprima Unae chi sono io per non farvi leggere laopinione? “La, ascoltata durante la conferenza stampa, è una canzone che ha tutte le carte in regola per affermarsi come hit estiva e con tutte le potenzialità per essere annoverata come un’icona di questo 2024, il beat del producer palermitano si amalgama alla perfezione con le voci di– con il qualeG ha collaborato già più volte – eK, quest’ultima è un’istituzione quando si parla di hit estive”.