WTA Palermo 2024 Lucia Bronzetti cede in due set alla romena Jaqueline Cristian negli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si esaurisce la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile del 35°Ladies Open di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor siciliana:di finaleil passo, numero 7 del seeding, che si impone per 6-3 6-2 in un’ora e 48 minuti di gioco. Nei quarti di finale per lei sfida contro la vincente del match tra la cinese Zheng Qinwen, testa di serie numero 1, e la croata Petra Martic. Nel primo set si va avanti a strappi: parte meglio l’azzurra, che va sul 2-0, trovando il break in apertura ai vantaggi. Laperò si desta, infila quattro giochi consecutivi e si porta sul 4-2.recupera il break di ritardo nel settimo gioco, ma nell’ottavoancora la battuta. Laannulla l’occasione per l’ennesimo controbreak e va a chiudere sul 6-3 dopo 56?.