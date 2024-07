Von der Leyen alla prova del voto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 7.05 L'Europarlamento decide oggi se confermare o meno il mandato di Ursula von dercome presidente della Commissione europea. Von derdelper un bis in Europa. Occhi puntati sul. Von dersulla carta ne ha 400. Per essere eletta ne bastano 361. Ma lo scrutinio è segreto e i franchi tiratori sono molti I parlamentari italiani si presentano divisi. Non solo tra maggioranza e opposizione ma anche al loro interno. Sia Centrodestra, sia Centrosinistra hanno i loro partiti con posizioni distanti.