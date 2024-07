Un tesoro digitalizzato con Le radici e le ali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Testi antichi recuperati, in qualche caso digitalizzati (37mila immagini), con l’aggiunta di nuove notizie bibliografiche (ventimila) inserite nel catalogo elettronico di Redop, perché essere in rete è fondamentale per aver contezza del patrimonio. Sono i numeri del progetto appena concluso "Lee le ali", messo a punto dalla rete di cooperazione Redop – di cui la Biblioteca San Giorgio è capofila – per una spesa complessiva di 129.667 euro, una parte dei quali (52.500 euro) finanziati dalla Fondazione Caript. Un’operazione complessa e certamente importante grazie alla quale si è potuti intervenire a tutela di alcuni esemplari particolarmente fragili, preservando dalla consultazione alcuni documenti a rischio di forte deperimento e garantendo la piena identificazione dei documenti oggetto di recupero catalografico, sottratti al rischio di furto e dispersione.