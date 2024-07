Ue il voto del centrodestra spiegato dai partiti | FdI Lega e FI chiariscono le idee alla sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Forza Italia ha votato a favore, FdI ehanno votato contro. Idelsi sono espressi sulla rielezione di Ursula von der Leyenguida della Commissione Ue in base alle rispettive posizioni e sensibilità politiche. Non è una sorpresa, e anzi si tratta di una scelta di coerenza compiuta daiche compongono la maggioranza di governo e che non ha ripercussioni né sulla sua tenuta né sul ruolo dell’Italia in Europa, a differenza di quello che laitaliana si è affrettata e affannata a sostenere. Procaccini: “Noi restiamo quelli che siamo: votare von der Leyen andava contro i nostri principi” “Noi restiamo quelli che siamo: moderati nei toni, ma estremamente fermi nei principi.