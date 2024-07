Tumori | stile di vita scorretto per il 73% degli italiani

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il 73%adultiadotta unodie pericoloso per la salute. In particolare, il 19% è un fumatore abituale, il 33% è sedentario e il 15% consuma alcol in eccesso. Questi comportamenti aumentano significativamente il rischio di cancro. Per affrontare questo problema, la Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha lanciato la campagna nazionale “, scegli la prevenzione”. Presentata oggi a Roma con il supporto di Daiichi Sankyo Italia, questa iniziativa include un booklet informativo, webinar, podcast e attività social rivolti a tutta la popolazione, con un’attenzione particolare alle donne. Il testimonial della campagna è l’allenatore pluricampione Massimiliano Allegri.