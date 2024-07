Sansepolcro si tinge di bianco per una notte magica | torna Borgo in Bianco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – La serata più attesa dell’estate sta perre! Sabato 27 luglio, il centro storico disi trasformerà in un magico palcoscenico per "in", unadi shopping, musica, spettacoli e tanto divertimento. Questo evento imperdibile, organizzato dall’Associazione Commercianti del centro storico e le associazioni di categoria in collaborazione con I Citti del Fare, ha il supporto del Comune die promette un’esperienza unica per residenti e visitatori. A partire dalle ore 18:00, le vie e le piazze del nostro bellissimosi animeranno con un ricco programma di intrattenimento: Shopping sotto le stelle: Le boutique e i negozi del centro storico resteranno aperti fino a tarda, offrendo l’occasione perfetta per fare acquisti e approfittare di offerte speciali.