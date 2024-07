Rachele Sangiuliano | Alle Olimpiadi punto tutto su Egonu e Giannelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – A pochi giorni dai Giochi di Parigi 2024 crescono le aspettative e le curiosità per quelle che potrebbero essere le speranze di medaglia dell’Italia. Molti credono nel potenziale delle formazioni di volley maschile e femminile ed è così d’accordo anche l’ex campionessa del mondo di pallavolo,. La veneta, ex alzatrice oggi è telecronista, talent di Discovery + e a Parigi sarà in collegamento tutte le mattine8.00 con Fabrizio Monari con “Sveglia Parigi” dalla casa delle Warner Bros. DiscoveryCi sono grosse aspettative per il volley “Sì, abbiamo due squadre molto forti. Per la squadra femminile credo che l'obiettivo minimo sia raggiungere la semifinale. Questa squadra ha le potenzialità per andare a giocare la medaglia più ambita.