Nizza in fiamme un edificio residenziale | 7 morti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sette persone sono morte la notte scorsa in un incendio in un: lo hanno reso noto i vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, che è scoppiato intorno alle 2.30 al settimo piano di una Moulins, un quartiere popolare della città. Lo ha annunciato il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin parlando di “terribile tragedia“. Tre di queste vittime sono bambini piccoli. L’emittente Bfmtv spiega che i bambiniavevano 5, 7 e 10 anni. Le altre vittime sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per sfuggire alle. Il pubblico ministero diha affermato di prediligere la “pista criminale” e ha aperto un’indagine per “incendio doloso“. L’incendio è scoppiato al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins nella zona periferica di