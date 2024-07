Nel cuore i giovani e i più deboli La missione di don Anthony Nnadi per unire e rafforzare la comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’estate ha portato allaaullese don, il nuovo parroco al quale ha lasciato il posto don Lucio Filippi, che ha colto l’occasione per riposarsi un po’ dopo anni di grande lavoro con amore e impegno al servizio della collettività locale. Il sacerdote, chiamato a sostituire don Lucio, è già conosciuto in Lunigiana: per quasi sette anni ha potuto portare nella parrocchia della vicina Tresana, la sua energia e il suo entusiasmo, oltre che il suo grande sapere dato che nella vita ha collezionato ben tre lauree, due dottorati e altri numerosi titoli degni di nota. Ha insegnato nella scuola della Diocesi, oltre ad avere la carica di vicario foraneo, facente veci di monsignor Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa-Carrara.