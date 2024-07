My Spy La Città Eterna | trailer poster e immagini

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024) My Spy LaL’attesissimo seguito dell’action-comedy del 2020, My Spy La, riunisce l’amato cast guidato da Dave Bautista e Chloe Coleman in una divertente avventura familiare sullo sfondo di alcune delle destinazioni più famose d’Europa. Prime VideoMy SpyLa CittaChloe Coleman as Sophie and Dave Bautista as JJPhoto GRAHAM BARTHOLOMEW © AMAZON CONTENT SERVICES LLCQuando il coro del liceo di Sophie (Coleman) viene selezionato per una tournée italiana che culminerà in un’esibizione per il Papa nelladel Vaticano, JJ (Bautista) vede in questa occasione un’opportunità per legare con la sua nuova figliastra e così si offre volontario per accompagnare il gruppo attraverso i canali veneziani, i famosi ponti di Firenze e i luoghi più iconici di Roma.