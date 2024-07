LIVE Atletica Europei U18 in DIRETTA | fuori Morrone e Salonia nei 1500 donne ora le batterie maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:04 Il ceco Filip Toul vince la prima batteria deiin 4:05.18 dinanzi allo svedese Grahn, al francese Oubassour ed al rumeno Moldovan. 19:00 Dopo due balzi nel gruppo B delle qualificazione del salto triplo femminile Elisa Valenti con un buon 12.69 naviga in acque tranquille. 18:57 In pista si prosegue senza sosta con le gare di questa prima giornata. Spazio ora alla prima delle tre heat deimetri. Gli italiani saranno presenti nellesuccessive. Soltanto i primi 4 di ogni heat avanzeranno in finale. 18:54 Intanto si è concluso il gruppo A di qualificazione del lancio del giavellotto maschile. Alex Perrella non migliora il 59.82 firmato con il primo tentativo e chiude settimo. L’azzurro ora osserverà il secondo raggruppamento sperando in una difficile qualifica.