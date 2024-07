L’Infamous Iron Man Robert Downey Jr potrebbe tornare per una controversa storia Marvel?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Una nuova voce che circola a Hollywood ipotizza cheJr.fare il suo ritorno nell’Universo Cinematografico(MCU) nei panni del Dottor Destino. L’indiscrezione arriva da Jeff Sneider, insider di Hollywood, che afferma di aver sentito che l’attoreinterpretare una versione multiversale del noto villain in uno dei prossimi film degli Avengers.Jr.nell’MCU in un ruolo controverso? La produzione dei prossimi due film degli Avengers è in pieno svolgimento, con iStudios in trattative con i fratelli Joe e Anthony Russo per la regia di Avengers 5 e Avengers: Secret Wars. Secondo Sneider, c’è una possibilità cheJr. possanei panni di una versione alternativa di Tony Stark, che in questo universo sarebbe diventato Doctor Doom invece diMan.