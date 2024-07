La comunicazione di Chiara Ferragni si fa sempre più cringe | ora sfrutta la gente comune per conquistare il pubblico

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 luglio 2024)è alla frutta, diciamocelo. Dopo le frasi motivazionali, i video tiktok dove lancia frecciatine all’ex marito e le “manifestazioni” per incontrare Jacob Elordi, adesso se ne è inventata un’altra L’influencer di Cremona è tornata su Instagram dopo qualche giorno di silenzio; sul social ha condiviso alcune foto scrivendo una didascalia sia in inglese che in italiano. Aprendo il suo cuore,ha scritto di getto ciò che pensa degli ultimi mesi, che ovviamente non sono stati fra i più facili. Ecco come inizia la sua riflessione: “Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ció che non è mai accettabile è smettere”.