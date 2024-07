In mare sulla tavola da surf | malore fatale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è avventurato in acqua con la’sup’ vicino alla spiaggia libera, in via del Campeggio, a Lido di Spina. Poi, non lontano dalla riva, è stato colto da unimprovviso che non gli ha lasciato scampo. Un uomo di 69 anni, Daniele Fochi, originario di Codigoro e residente a Lido Estensi, è morto sotto gli occhi della moglie, ieri pomeriggio, alle 13,30, all’altezza del Club Del Sole Camping Village di Comacchio. Lo sfortunato bagnante, in un momento in cui la colonnina del termometro faceva segnare una temperatura torrida, stava facendo un girosua. La vittima si è accasciata sul sup, forse a causa del caldo intenso. In quel momento la moglie si trovavaspiaggia. Fochi, dopo il, sarebbe stato soccorso da un bagnino, che secondo una prima ricostruzione ancora da confer, lo avrebbe portato a braccia sull’arenile.