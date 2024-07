EA FC 25 Svelato Il Nuovo Sistema Di Gestione Dei Calci D’Angolo

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 18 luglio 2024) In EA Sports FC 25 è stata riorganizzata la disposizione dei giocatori dentro l’area di rigore nelle situazioni disia della fase offensiva che difensiva. Inoltre anche le animazioni del portiere sono state aggiornate. Movimenti del portiere: Electronic Arts ha ricevuto molti back in questo ambito e, di conseguenza, hanno apportando delle modifiche al movimento manuale del portiere. In FC 25, i portieri possono essere spostati manualmente solo di 1-2 passi in qualsiasi direzione, con un breve periodo di cooldown dopo l’uso per evitare che questa meccanica venga utilizzata ripetutamente. Durante le situazioni dio piazzato comee punizioni, il movimento manuale del portiere funzionerà come in precedenza. Una volta battuto il, il movimento manuale del portiere sarà limitato a 1-2 passi in qualsiasi direzione.