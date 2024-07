Daniel Craig è nel suo periodo freaky e speriamo che duri a lungo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha la frangia. È folta, ariosa e scultorea, scendeil lato della fronte come fosse il versante scosceso di una montagna. La frangia incornicia un paio di occhiali gialli poggiati sul suo naso largo, mentre indossa un maglione a fantasia, lavorato ai ferri, con una gamma di colori davvero audace.fissa la telecamera e stringe le labbra. L'atmosfera generale è quella di un insegnante di geografia in acido. Questa splendida foto fa parte di una recente campagna pubblicitaria, scattata da David Sims, che l'attore ha realizzato per la collezione autunno/inverno di Loewe. La frangia ritorna nelle altre foto, doveindossa altri capi in technicolor di Jonathan Anderson. In uno scatto, il 56enne si stringe il viso come se stesse apprezzando un riff heavy metal particolarmente duro. La campagna ha entusiasmato Internet.