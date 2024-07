Corriere ucciso per le borse nuovi accertamenti sul cadavere di Nicolas Del Rio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Siena, 18 luglio 2024 – Dopo ventidue giorni dal ritrovamento del corpo diMatias Del Rio non si è stata ancora restituita la salma alla famiglia. La procura della Repubblica di Grosseto, che conduce le indagini sul caso che ha portato all’arresto di tre persone, attende che il medico legale, il professor Mario Gabrielli, abbia terminato tutti gli. Tempi lunghi per un esame autoptico che, normalmente, in pochi giorni viene ultimato. L’avvocato Stefania Vichi, che assiste la moglie delscomparso il 22 maggio con un carico digriffate, afferma: "L’unica spiegazione sta negli approfonditiin atto. Il caso è delicato, le indagini devono essere approfondite e rigorose". Va ricordato che i familiari hanno espresso il desiderio di cremare la salma di