Casa della Carità crescono i bisogni In cima la richiesta di un alloggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) "In ascolto di chi resta ai marginicittà". È la missione diAngelo Abriani, con sede in via Brambilla 10, al quartiere Adriano. L’ascolto è il primo passo e poi arriva l’azione, in più ambiti:, lavoro, sostegno legale e salute sono i principaliespressi dalle 11.597 persone aiutate e ospitate lo scorso anno dall’enteì’. È quanto emerge dal Bilancio di Sostenibilità 2023Fondazione. Cresciute le persone che si sono rivolte ai servizi diurni: 2.957 al centro di ascolto (+64,4%), 2.198 allo sportello di tutela legale (+58,1%), 1.336 a docce e guardaroba (+18%), 2.726 agli sportelli per la residenza fittizia (+30,9%). Aumentati i giorni di permanenza media. "Il volto amorevole di questasi rivela già dall’ingresso, quando le persone bussano alla nostra porta", commenta don Paolo Selmi, il presidente.