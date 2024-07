A Gué piace la tequila e ha deciso di produrne una

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) La nuova sfida di Gué è ad alta gradazione alcolica: mente esce Milano Testarossa (19 luglio), il nuovo singolo di Artie 5ive che lo vede in feat, festeggia infatti con il lancio di Tequiero, distillato premium 100% agave creato insieme all'imprenditore 32enne Driss El Faria. Dopo il debutto italiano, il distillato sarà lanciato in tutto il mondo. Ebbene sì, il padrino del rap italiano, classe 1980, ha seguito le orme di George Clooney: grande estimatore ed esperto della bevanda nata ufficialmente in Messico nel XVI secolo, ma conosciuta già dal popolo atzeco, hadi produrre lui stesso un distillato 100% agave reposado, cioè invecchiato per 9 mesi in botti di rovere.