UniSannio il 19 luglio l’appuntamento a piazza Roma per il Graduation Day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ tutto pronto per la quinta edizione delDay. Il 19l’Ateneo sannita festeggerà i suoi 700 laureati e dottori di ricerca nell’anno accademico 2023/2024. La cerimonia prenderà il via alle ore 19 da Palazzo De Simone inArechi II, dove saranno consegnate le pergamene di laurea. Successivamente, intorno alle ore 21, daArechi II partirà un corteo togato sulle note della Sassifunky Street Band. Il corteo percorrerà Corso Garibaldi per raggiungere. Nel cuore della città si svolgerà la cerimonia finale che sarà anche trasmessa sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Università del Sannio.