TS – Tante nuove sfide da affrontare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-17 19:43:30 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Miretti ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2028. Il calciatore ha ricevuto la fiducia dal club, dopo la passata stagione conclusa con 28 presenze, due gol e due assist. Ora, dopo l’arrivo di Douglas Luiz e Thuram, proverà a convincere Thiago Motta (pronto alla rivoluzione) per cercare di far parte delle rotazioni bianconere a centrocampo, viste lepartite in stagione tra Serie A, nuovo format della Champions, Coppa Italia e poi il Mondiale per Club. Rinnovo Miretti, il comunicato della Juve Questa la nota della società: “Fabio Miretti è sempre più bianconero: si estende fino al giugno 2028 il contratto con il classe 2003, entrato a far parte della Prima Squadra della Juventus dopo essere cresciuto per oltre un decennio nelle giovanili.