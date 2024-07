Tom Hardy realizza il suo primo fumetto sci-fi ecco quando uscirà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La serie a fumetti fantascientifica di Tom"Arcbound" sarà pubblicata da Dark Horse Comics,. L'editore di Sin City, Hellboy e Umbrella Academy, Dark Horse Comics, ha deciso di pubblicare la prima serie a fumetti di Tom, Arcbound.ha collaborato con i veterani Scott Snyder, noto per i fumetti di Batman e Justice League, Frank Tieri e Ryan Smallman per lazione del progetto, il cui lancio nei negozi è previsto per il 13 novembre di quest'anno. La logline ufficiale della serie di Arcbound Studios recita: "In un futuro in cui la Terra è diventata un'arida landa desolata, la Zynitec sfrutta l'energia ineguagliabile del Kronium per affermare il proprio dominio sulle stelle.