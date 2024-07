Thiago Alcantara torna al Barcellona | sarà assistente di Hansi Flick in panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio 2024 -al. No, il centrocampista spagnolo che ha dato addio al calcio giocato pochi giorni fa non ci ha ripensato. Il 33enne entra a far parte dello staff di, neo allenatore dei blaugrana, per prendere confidenza nel ruolo che vorrà ricoprire in futuro.rimarrà con la prima squadra per tutta la preparazione estiva e, di conseguenza, parteciperà anche alla tournée in America. Tra lui esi è instaurato un rapporto ottimo quando l'allenatore lo ha avuto al Bayern Monaco. I due si sono anche incontrati nei giorni scorsi per parlare di questa opportunità e del ruolo che avrà lo spagnolo, poi è stato lo stessoa spingere ilper un suo ritorno.