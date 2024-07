Sperimentazione artigianato e made in Italy passano da Lucca

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024)contemporanea, tradizione artigianale e novità delin. Tutto in una cornice unica. Il sipario sulle realtà cittadine di prestigio si è aperta per il secondo anno consecutivo a. E la città toscana ha vissuto immersa in un'accogliente atmosfera di fermento.Fashion Weekend, evento dell'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione culturale POP, con la partecipazione della Camera di Commercio e le associazioni di categoria, ha creato un incontro sinergico tra arte e gli spazi storici della città, tracciando nuovi e innovativi percorsi esplorativi con l'obiettivo di valorizzazione il territorio e il saper fare. Tradizione artigianale e nuove visioni contemporanee sono state le linee su cui si è mossa la manifestazione, crocevia e punto di incontro tra generazioni.