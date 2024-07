Sovraffollamento nel carcere Quasi duecento detenuti in più | La situazione sta peggiorando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Valentina Reggiani Se ne parla da anni ma, nonostante tutti gli allarmi del caso, lanon è mai migliorata, anzi, è in peggioramento. Parliamo delnelle carceri dell’Emilia-Romagna e proprio il penitenziario modenese, insieme a quelli di Bologna e Ferrara, risulta il più affollato per quanto riguarda ifino ai 25 anni. I dati ministeriali sono stati diffusi dal garante regionale dei, Roberto Cavalieri. Nella nostra città idovrebbero essere al massimo 372, eppure risultano 538. Ma c’è anche tutto un altro tema, ovvero quello che riguarda le detenute donne che sono una trentina al Sant’Anna. Infatti secondo i dati diffusi dal Garante, da15 anni le donne non possono lavorare all’esterno: dal 2010 il penitenziario modenese non avrebbe posti per le donne semilibere o per quelle che vogliono lavorare.